Torna la Notte Europea dei Musei Il Civico rimarrà aperto fino a tardi

(Di venerdì 17 maggio 2024) La rassegna, organizzata dal Ministero della Cultura Francese in collaborazione con il Ministero della Cultura Italiano, anche per questa 20° edizione beneficia del patrocinio dell’Unesco, del Consiglio d’Europa e dell’ICOM. Nata dalla volontà di incentivare la frequentazione dei luoghi della cultura, ladeipropone di aprire le porte alla visita delle collezioni anche in fasce orarie non abituali: un'occasione unica per un pubblico nuovo, specialmente di giovani, invitato a scoprire, complice l'atmosfera serale, quello che il ricco patrimonio museale riesce a narrare. Per l’occasione il MuseoSan Domenico e la mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, allestita nelle sale dell’antico convento, resteranno apertialle ore 23:30. La speciale apertura serale consentirà al pubblico di visitare ...