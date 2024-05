Incidente ad Azzano San Paolo - cade dalla moto | grave centauro 26enne

(Di venerdì 17 maggio 2024)San(Bergamo), 17 maggio 2024 –, questa mattina verso le 10.30, adSan, nella Bergamasca. Un giovane è caduto, mentre percorreva via Cremasca. Da chiarire se si sia scontrato con qualche altro mezzo di trasporto o se ha fatto tutto da solo. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’ambulanza e un’automedica: il giovane è stato trasportato in codice all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento risulta avere un trauma al torace, all’addome, a un arto inferiore e a uno superiore. Sul posto anche polizia locale e carabinieri, che si occupano di ricostruire l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto.

