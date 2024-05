Maltempo in Veneto - Zaia | Argini rotti in dieci punt - i bacini hanno funzionato ma dobbiamo ripensare i modelli Chi ha avuto danni faccia le foto

Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 11:33 Il Maltempo che sta attraversando da giorni il nord Italia continua a provocare danni nelle egioni settentrionali. In Lombardia è allerta arancione, mentre in Veneto c’è da ieri allerta rossa per ...

Padova, 17 maggior 2024 – Si ferma la pioggia, ma non le criticità: la forte ondata di Maltempo (leggi qui) che ha colpito il Veneto ha visto precipitazioni assenti nelle ultime sei ore ma diverse situazioni critiche per le precipitazioni intense ...

Zaia: «Argini rotti in dieci punti, i bacini hanno funzionato ma dobbiamo ripensare i modelli. Chi ha avuto danni faccia le foto» - Zaia: «Argini rotti in dieci punti, i bacini hanno funzionato ma dobbiamo ripensare i modelli. Chi ha avuto danni faccia le foto» - Le rotture degli argini sono una decina ma non abbiamo ad oggi notizia di feriti o di vittime». I punti critici Così il presidente della Regione veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa nella ...

