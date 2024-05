Bayern Monaco | Tuchel conferma l’addio in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 17 maggio 2024) Thomasnon sarà l’allenatore delnella prossima stagione. Lo hato lo stesso tecnico tedesco nellaalla vigilia della partita con l’Hoffenheim “L’accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato un’intesa per un’ulteriore collaborazione”, le sue parole. A febbraio, ilaveva raggiunto un accordo conper risolvere il suo contratto, valido fino all’estate del 2025, al termine di questa stagione. Nelle ultime settimane il club bavarese ha ricevuto i no di Xabi Alonso, Nagelsmann e Rangnick e si stava iniziando a palesare una permanenza di, smentita ufficialmente in. SportFace.