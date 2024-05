Museo Tecnico Navale - fascino senza età Una gloriosa tradizione a La Spezia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Quello dellaè il più importante tra i musei navali italiani e, benché sia qui da poco più di un secolo, ha origini molto più antiche. Situato accanto al portale di accesso principale all'Arsenale militare, è in questa sede dal 1958. In precedenza era collocato presso le officine meccaniche all'interno dello stabilimento militare (venne infatti inaugurato nel 1923, unitamente alstoricodi Venezia). La storia delha inizio attorno all'anno 1570, a Villefranche-sur-Mer dove i Duchi di Savoia avevano stabilito la prima base della loro nascente Marina. Più tardi, a seguito delle conquiste napoleoniche ed il trasferimento del governo sardo-piemontese a Cagliari, venne iniziata una nuova raccolta nella città sarda. Alla caduta di Napoleone e con il ritorno del governo sardo-piemontese in continente, ...