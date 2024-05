Genova - va a casa dell’e - la picchia e la violenta | arrestato

(Di venerdì 17 maggio 2024) Un genovese di 33 anni è stato tratto in arresto perché accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex, di 25 anni.

“Se fosse per il Comune, da giovedì saremmo in mezzo alla strada, eppure una casa ce l’abbiamo, se solo ci facessero rientrare ”. Lo sfogo della famiglia Scianca arriva a sei mesi dalla Frana che ha travolto i primi due piani dei civici 32, ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 220mila euro in contanti, più altri in valuta estera, a casa dell'imprenditore Spinelli , ora ai domiciliari

Consona cornice di pubblico al Palaconti di Santo Stefano di Magra, in occasione del tanto atteso "Sa’ Steu Spring Cup" (traduzione mista anglo-stefanese: coppa primavera Santo Stefano); torneo di volley riservato alla categoria Under 15 maschile ...

Genova, va a casa dell’ex, la picchia e la violenta: arrestato - genova, va a casa dell’ex, la picchia e la violenta: arrestato - Un genovese di 33 anni è stato tratto in arresto perché accusato di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della ex, di 25 anni ...

Inchiesta Toti, il presidente di Coop Liguria sulle accuse a Esselunga: “Non giudico quello che accade in casa d’altri” - Inchiesta Toti, il presidente di Coop Liguria sulle accuse a Esselunga: “Non giudico quello che accade in casa d’altri” - genova – "Non guardo e non giudico quello che accade in casa d'altri. Anche noi siamo imprenditori e cerchiamo di fare bene il nostro": così Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria, replica alla ...

Picchia e violenta la ex fidanzata, arrestato a Genova - Picchia e violenta la ex fidanzata, arrestato a genova - Le indagini erano scattate dopo l'intervento di una volante nell'abitazione della ragazza che aveva denunciato di essere stata aggredita dall'ex poco prima ...