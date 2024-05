Veronica Peparini rivela | Cos’è successo con Giulia Stabile

(Di venerdì 17 maggio 2024) Finalmente la verità su quanto accaduto su. A rompere il silenzio sulla lite con la ballerina è stata l’ex insegnante di “Amici” in una recente intervista ai microfoni di Superguida Tv.è una ballerina e coreografa con dieci anni di esperienza proprio nella scuola di Maria De Filippi: il suo fiuto per i talenti la voglia di tirare fuori il meglio dagli allievi è ciò che ha spinto la sua carriera finora, portandola anche ad imbarcarsi in un nuovo progetto.ha inaugurato insieme al fratellono una nuova scuola chiamataAcademy.Leggi anche: L’ex coreografo di Amici e gli abusi sessuali nella danza: “Gli insegnanti nelle docce nudi con noi allievi”Leggi anche:...

Veronica Peparini , coreografa ed ex insegnante di danza ad Amici , nega le indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con Giulia Stabile, sua allieva oggi entrata a far parte del cast di professionisti del talent show.Continua a leggere

Veronica Peparini: “Giulia Stabile Seguiva i miei corsi prima di Amici, nel programma l’ho portata io” - veronica peparini: “Giulia Stabile Seguiva i miei corsi prima di Amici, nel programma l’ho portata io” - veronica peparini, coreografa ed ex insegnante di danza ad Amici, nega le indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con Giulia Stabile, sua ...

Mulig retur av Veronica Peparini til Amici: endringer i synet på skolen - Mulig retur av veronica peparini til Amici: endringer i synet på skolen - Sembra proprio che la coreografa, veronica peparini, non si precluda nulla per il futuro e potrebbe pensare di tornare nella scuola di Amici ...

Possibile ritorno di Veronica Peparini ad Amici: cambiamenti in vista nella scuola - Possibile ritorno di veronica peparini ad Amici: cambiamenti in vista nella scuola - Sembra proprio che la coreografa, veronica peparini, non si precluda nulla per il futuro e potrebbe pensare di tornare nella scuola di Amici ...