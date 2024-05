Maltempo a Milano - autobus allagato per il nubifragi - il VIDEO virale con i passeggeri che cantano Destinazione mare

sottopasso allagato sulla Varesina a Baranzate, disagi e rischio per gli automobilisti, allerta meteo gialla su Milano per rischio esondazioni di Seveso e Lambro. Maltempo sulla nostra zona, Pioggia fitta e rischio allagamenti in diverse strade, in ...

Treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, foto incredibile del sindaco: "Mai visto niente del genere" - Treno merci ribaltato dal vento a Borgo Mantovano, foto incredibile del sindaco: "Mai visto niente del genere" - A Borgo Mantovano un treno merci è stato ribaltato dalle raffiche di vento. Il sindaco incredulo: "Mai vista una cosa del genere" ...

I danni del maltempo in Lombardia: a Mantova il vento a 200 km orari rovescia un treno merci, a Cantù morto un uomo caduto in un torrente - I danni del maltempo in Lombardia: a Mantova il vento a 200 km orari rovescia un treno merci, a Cantù morto un uomo caduto in un torrente - Mille interventi dei vigili del fuoco in due giorni. Sala sulle vasche di laminazione anti-esondazioni:«Lavoriamo insieme alla Regione». Fontana:«Entro un anno attive tutte le protezioni» ...

Clima impazzito in Lombardia, mai così tanta pioggia da 170 anni - Clima impazzito in Lombardia, mai così tanta pioggia da 170 anni - Scontro al Pirellone sui ritardi. Anbi: “Con eventi meteo così, anche le vasche sono inutili”. Intanto si contano i danni della pioggia.