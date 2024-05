Capello | Allegri ha sentito che l’aria è cambiata GIUNTOLI ha fatto un’altra SCELTA - ma lui si sente un VINCENTE La finale di Coppa Italia è la sua EREDITA’

Allegri verso l'esonero, Capello: "Non sarebbe una scelta da Juve" - allegri verso l'esonero, capello: "Non sarebbe una scelta da Juve" - Fabio capello, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha provato a difendere l'attuale tecnico della Juventus, Massimiliano allegri.

Fabio Capello difende Massimiliano Allegri - Fabio capello difende Massimiliano allegri - Fabio capello ha parlato del sempre più probabile addio di Massimiliano allegri alla Juventus a La Gazzetta dello Sport, difendendo il collega: “I numeri dicono che la Juventus non vinceva nulla da tr ...

Capello difende Allegri: «Su di lui un tiro al bersaglio. L’esonero in corso non fa parte della storia della Juve» - capello difende allegri: «Su di lui un tiro al bersaglio. L’esonero in corso non fa parte della storia della Juve» - capello difende allegri: «Su di lui un tiro al bersaglio. L’esonero in corso non fa parte della storia della Juve». Il commento dell’ex tecnico bianconero A La Gazzetta dello Sport, Fabio capello ha c ...