La Galleria Nazionale dell' Umbria e lo scrigno di Palazzo dei Priori

(Di venerdì 17 maggio 2024) Laè un museo statale italiano con sede neldeidi Perugia. Conserva la maggiore raccolta di opere'arte umbra ed alcune tra le più significative opere'arte'Italia centrale, dal XIII al XIX secolo. È di proprietà del Ministero per i beni e le attività culturali, che dal 2014 la ha annoverata tra gli istituti museali dotati di autonomia speciale. La sezione che comprende il Duecento e il Trecento occupa le prime quattro sale; moltissime le opere importanti; tra queste il Crocifisso ligneoa prima metà del 1200, proveniente dalla chiesa di Santa Maria di Roncione presso Deruta, unico elemento superstite di un gruppo di figure a grandezza naturale; alcune ...

Officina Malanotte presentata da Bonotto delle Tezze - Officina Malanotte presentata da Bonotto delle Tezze - La tenuta Bonotto delle Tezze presenta la terza edizione di Officina Malanotte, l’iniziativa che coniuga arte contemporanea, ricerca enologica e ...

Europee, Azione: Ettore Rosato a Salerno per sostenere Gigi Casciello - Europee, Azione: Ettore Rosato a Salerno per sostenere Gigi Casciello - StampaLunedì 20 maggio, alle ore 11, presso la sede provinciale di Azione (C.so Vittorio Emanuele II 193 – galleria Capitol) si terrà una conferenza stampa in vista delle imminenti elezioni europee al ...

Cesinali (Av) – Torna BirrArt Sud, il salone dedicato alla birra artigianale del Sud Italia - Cesinali (Av) – Torna BirrArt Sud, il salone dedicato alla birra artigianale del Sud Italia - BirrArt Sud è un’iniziativa promossa da Ager Agenzia enogastronomica guidata da Antonio Del Franco e patrocinata dal Comune di Cesinali. L’evento organizzato in collaborazione con Ais (Associazione ...