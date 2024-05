Giro d’Italia Sul Monte Grappa - il fumetto per la tutela dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 17 maggio 2024) Attese decine di migliaia di appassionati, gli enti del territorio si coordinano per una fitta rete di eventi collaterali. I pannelli coi fumetti green le collaborazioni con Etra e Contarina: ecco il piano per salutare la carovana rosa Grande attesa per la storica tappa suldel. Sabato 25 maggio i territori trevigiani e vicentini saranno uniti lungo un asse simbolico dalle colline del Conegliano Valdobbiadene fino alla Cima, tra boschi e vigneti, luoghi storici e meraviglie dell’arte. Per l’occasione, si è creata anche una rara alchimia tra enti: stanno collaborando l’Associazione Intesa programmatica d’area “Terre di Asolo e” e l’Unione Montana del Bassanese in collaborazione con l’Associazione per il patrimonio delle ...