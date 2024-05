Ancora una volta. Ormai è un’abitudine. E Ogni scusa è buona per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini , per precettare uno sciopero . L’ultimo caso è quello della protesta delle sigle sindacali del trasporto ferroviario: ...

A marzo, il Tar si era espresso contro la precettazione di uno sciopero . Massimo Betti, coordinatore nazionale di Sgb, commenta con Fanpage.it: "Le prova tutte, dal ponte sullo Stretto a Vannacci, ora precetta lo sciopero per farsi ...

Sciopero 19 e 20 maggio, Salvini firma la precettazione: cosa vuol dire e i motivi della limitazione - sciopero 19 e 20 maggio, salvini firma la precettazione: cosa vuol dire e i motivi della limitazione - «Lo sciopero non può fermare il Paese, domenica c'è il Gran Premio di Formula 1». Così il ministro dei Trasporti Matteo salvini, che ieri sera ha firmato ...

Sciopero dei trasporti per Formula 1 a Imola precettato: esultano sindaco e Lega - sciopero dei trasporti per Formula 1 a Imola precettato: esultano sindaco e Lega - Imola (Bologna), 17 maggio 2024 – Salta lo sciopero dei trasporti in programma domenica 19 maggio. Il ministero dei Trasporti ha infatti emanato un ’ordinanza di precettazione. Nessun problema, dunque ...

Salvini blocca lo sciopero per il Gp di Imola, la rabbia dei sindacati: “È una bestemmia, mossa da campagna elettorale” - salvini blocca lo sciopero per il Gp di Imola, la rabbia dei sindacati: “È una bestemmia, mossa da campagna elettorale” - A marzo, il Tar si era espresso contro la precettazione di uno sciopero. Massimo Betti, coordinatore nazionale di Sgb, commenta con Fanpage.it: “Le prova tutte, dal ponte sullo Stretto a Vannacci, ora ...