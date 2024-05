Tuchel | Questa è la mia ultima conferenza come tecnico del Bayern Monaco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Thomasaveva annunciato a febbraio che non sarebbe più stato l’allenatore delnella prossima stagione. La dirigenza, dopo aver virato su alcuni nomi, aveva però deciso di voler riconfermare iltedesco. Decisivi erano stati i rifiuti da parte di alcuni allenatori contattati.conferma che andrà via dala fine stagione Durante lastampa per il match di domani contro l’Hoffenheim,ha confermato: «è la miastampaallenatore del. Ci sono state delle trattative per la mia permanenza, ma non abbiamo raggiunto un accordo… quindi la decisione di febbraio è ...

L’allenatore del Bayern Monaco Tuchel non lascia la squadra tedesca? Ecco le parole del tecnico sulla situazione Il Bayern Monaco si separa da Thomas Tuchel ? Non esattamente, perché per quanto la separazione stessa sia ormai sotto la bocca di ...

Thomas Tuchel potrebbe anche restare sulla panchina del Bayern Monaco, ma vorrebbe avere delle rassicurazioni in tal senso Thomas Tuchel potrebbe anche restare sulla panchina del Bayern Monaco, ma vorrebbe avere delle rassicurazioni in tal senso. ...

Nessun ripensamento, Tuchel-Bayern è addio: “Accordo non raggiunto” - Nessun ripensamento, tuchel-Bayern è addio: “Accordo non raggiunto” - Il Bayern Monaco, dopo aver incassato i rifiuti di Nagelsmann e Rangnick, ha provato a capire se ci fossero i margini per ricucire lo strappo con tuchel.

Tuchel revela que no se ha llegado a un acuerdo para su continuidad en el Bayern - tuchel revela que no se ha llegado a un acuerdo para su continuidad en el Bayern - Berlín, 17 may (EFE). -El todavía entrenador del Bayern Múnich, Thomas tuchel, ha revelado este viernes que no se ha logrado llegar a un acuerdo para su continuidad en el club bávaro, con lo que el ...

Tuchel: "Non ho trovato l'accordo, lascio il Bayern Monaco". Chi può prenderne il posto - tuchel: "Non ho trovato l'accordo, lascio il Bayern Monaco". Chi può prenderne il posto - Il Bayern Monaco ci aveva sperato, convinto dalle pressioni esercitate dagli esponenti più importanti ed influenti dello spogliatoio - tra cui Manuel Neuer, Thomas.