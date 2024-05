Maltempo in Veneto | il fiume Muson rompe gli argini

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024) Padova, 17 maggior 2024 – Si ferma la pioggia, ma non le criticità: la forte ondata di(leggi qui) che ha colpito ilha visto precipitazioni assenti nelle ultime sei ore ma diverse situazioni critiche per le precipitazioni intense di ieri sera in quasi tutte le province . E’ quanto fa sapere la Regione sulla base del bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del. Le intense e abbondanti precipitazioni, avvenute in un breve lasso di tempo, hanno comportato estesi e consistenti allagamenti che coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo e Castelfranco. Ulteriori allagamenti sono segnalati nei comuni di Quarto d’Altino, Altivole, Casier, Fonte, Mogliano. La Regione fa sapere che si è registrata la “rottura arginale del ...