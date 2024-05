Fifa - Infantino | Stiamo lavorando su Var a chiamata

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lastaall’introduzione del Var a. Lo conferma il presidente Giannidal Congresso di Bangkok: “Abbiamo l’intenzione di sviluppare e migliorare la Var, che è stata già implementata da 65 Federazioni. E’ stata prodotta una tecnologia più basilare, con meno telecamere, per cui sarà più alla portata di tutti. Il Var aè già in fase di sperimentazione. L’allenatore conserverà lae continuerà così ad averne due”. SportFace.

La Fifa troneggia a Zurigo dal 1932, dal 2007 s’è trasferita nella nuova “Casa della Fifa ”, costruita cinque piani in profondità nella collina cittadina per un costo di circa 250 milioni di euro. “Ma ora pare che la liaison potrebbe finire”, scrive ...

"Senza le nostre risorse non ci sarebbe Calcio nel 70% delle Federazioni" BANGKOK (THAILANDIA) - "La Fifa organizza circa l'1% delle partite che riguardano i top club nel mondo, stessa cosa per le nazionali, parliamo dell'1-2% di partite che ...

FIFA formaliza sede do Mundial'2030 a 11 de dezembro - fifa formaliza sede do Mundial'2030 a 11 de dezembro - O presidente do organismo que tutela o futebol mundial, Gianni infantino, anunciou a data antes do encerramento do Congresso da fifa, que terminou esta sexta-feira Banguecoque ...

FIFA vai formalizar decisão sobre Mundial'2030 a 11 de dezembro - fifa vai formalizar decisão sobre Mundial'2030 a 11 de dezembro - A fifa anunciou esta sexta-feira que vai realizar uma reunião a 11 de dezembro para formalizar a sede do Mundial'2030, que tem uma única candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos. O preside ...

Já há data para a FIFA formalizar decisão sobre o Mundial'2030 - Já há data para a fifa formalizar decisão sobre o Mundial'2030 - A fifa anunciou hoje que vai realizar uma reunião em 11 de dezembro para formalizar a sede do Mundial2030 de futebol, que tem uma única candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Marrocos.