Aggiornamento GPS 2024 26 | con classi concorso accorpate più chance di supplenza da prima fascia anche per docenti di ruolo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 17 maggio 2024) In attesa della pubblicazione dell'OM che disciplinerà l'delle GPS/26, rispondiamo ad alcuni dei tanti quesiti posti in redazione su:di, possibile inclusione dopo assunzione, inserimento dei titoli di riserva nonché per la priorità nella scelta della sede. L'articolo .