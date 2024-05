(Di venerdì 17 maggio 2024) Scarlino (Grosseto), 17 maggio 2024 – Un altroda rimettere in riga, un altro locale i cui affarri non vanno e che riceve la visita di Antonino Cannavacciuolo. Pronto a ridare speranza con un nuovo menu e locali rinnovati. Il format non cambia, ma è sempre apprezzato “da”, il programma in cui lo chef stellato e ormai conosciutissimo volto tv fa ritrovare motivazioni e energie ache hanno perso lo slancio. Lavede come al solito al via locali di un po’ tutta Italia. Cannavacciuolo ha fatto visita anche a “La Tana del Ghiottone”,di Scarlino, nella zona nord della provincia di Grosseto. Luoghi molto conosciuti in Toscana perché meta d’estate di gite al mare. Il locale è gestito da...

Il ristorante toscano di Cucine da Incubo: nuova stagione. La storia di Yaquelin - Il ristorante toscano di Cucine da Incubo: nuova stagione. La storia di Yaquelin - Chef Cannavacciuolo torna con il suo tour in giro per l’Italia. Cercando di rimettere in riga locali che hanno perso la bussola. E’ approdato anche a Scarlino, in provincia di Grosseto ...

Ristoranti e accoglienza, in Piemonte mancano 80mila addetti. "Crisi di vocazione, ma manca anche la professionalità e tanti si improvvisano" - Ristoranti e accoglienza, in Piemonte mancano 80mila addetti. "Crisi di vocazione, ma manca anche la professionalità e tanti si improvvisano" - L'appello viene lanciato in vista della Giornata nazionale del settore. Coppa (Ascom): "Chi sta in sala o in cucina ha un ruolo fondamentale". Nasi (Epat): "Manca la vocazione, tanti sono improvvisati ...

Ristoranti all'aperto, il nuovo volto delle città italiane - Ristoranti all'aperto, il nuovo volto delle città italiane - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato un provvedimento che potrebbe cambiare il volto delle città italiane. Questa norma, che sarà inserita nel Ddl Concorrenza, pre ...