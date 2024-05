Paternò - tentano il furto in una tabaccheri - arrestato dai Carabinieri un 31enne catanese

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non è andato a segno il “colpo” ad unaa a, organizzato “in trasferta” e messo in atto da un, già sottoposto ai domiciliari a Catania per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, insieme ad un complice. In particolare, introno alle 04.00 di notte, la Centrale Operativa della Compagniadi, ricevuta la segnalazione di unin atto ai danni di unaa sita nei pressi della stazione ferroviaria, ha immediatamente inviato sul posto due equipaggi della Radiomobile, già di pattuglia sul territorio nel contrasto dei reati predatori. Raggiunto il luogo, in una manciata di minuti, hanno intercettato i due malviventi proprio durante le fasi “esecutive” dell’azione delittuosa. I ...

ADRANO. AGGREDISCE E MINACCIA LA MADRE PER OTTENERE SOLDI, IN CASA NASCONDEVA COLTELLI E UN BASTONE - ... i Carabinieri della stazione di Adrano hanno arrestato in flagranza un 31enne del posto con ... In tale contesto, alle 13 circa è giunta alla centrale operativa Carabinieri di Paternò una richiesta ...

43ENNE PATERNESE SANZIONATO IN BLITZ ANTI - PARCHEGGIATORI ABUSIVI A CATANIA - Un altro pregiudicato 31enne di origini gelesi è stato individuato e sanzionato in piazza ... Infine, in via Transito, è stato sanzionato un altro pregiudicato 32enne originario di Paternò. Sempre nel ...