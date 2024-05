Quella non è Taranto | vicesindaco - solidarietà agli studenti baresi per la sciarpa strappata dalle mani Ieri l' imbarazzante aggressione verbale immortalata in un video

(Di venerdì 17 maggio 2024) Di seguito una dichiarazione diffusa da Gianni Azzaro, Vicesindaca di: Un episodio non può cancellare l’impegno che ogni tarantino sta ponendo nella sfida di far rinascere la città. Un episodio non può rappresentare, città che ha riscoperto la sua vocazione all’accoglienza di ogni genere, alla promozione dei valori dello sport, alla costruzione di un modello turistico maturo. Proprio questa nostra ritrovata maturità ci deve spingere a essere solidali con quegliche in Città Vecchia hanno vissuto una parentesi da dimenticare, anche grazie allache tanti, la totalità dei tarantini, ha espresso nei loro confronti. La comunità ha gli anticorpi necessari per isolare chi intende ancora la passione per i colori sportivi come l’espressione di un sentimento tribale, ...

