Caos spiagge | l' Italia va all' asta

(Di venerdì 17 maggio 2024) La stagione del mare si sta per aprire, ma sui balnearini incombe la direttiva europea Bolkestein. Il governo dice che può aspettare, il Consiglio di Stato che va attuata. E i primi lidi sono già all’incanto, mentre fioccano i ricorsi ai Tar. Nel frattempo, ai gestori non rimane che fare più cassa possibile. Così, a causa di Bruxelles, ci aspettano mesi salatissimi. Viene da parafrasare Mao Zedong, che con una nuotata nel fiume Yangtze lanciò una sfida al mondo: «Grande è la confusione sotto l’ombrellone», ma a differenza di quello di cui era convinto il Grande timoniere, la situazione è tutt’altro che eccellente. L’rischia di perdere la stagione balneare, cioè un introito turistico da una sessantina di miliardi di euro, il 3 per cento del Pil. Ben che vada si avranno rincari dal 50 all’80 per cento dei prezzi per quest’estate e di certo ...