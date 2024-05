Pizzerie e B&B - lo studio choc | In Campania il 65% in mano alla camorra

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl commercio food e di accoglienza? Inper il 65% sarebbe nelle mani di consorterie criminali, attraverso prestanome. A sostenerlo è uno, che è anche un grido d’rme. A diffonderlo è la Federazione Commercioe Napoli. Peraltro, l’associazione di imprese non si limita ad accendere i fari su, bar e bed and breakfast. “Anche le vendite all’asta giudiziarie – afferma una nota sui social – ormai sono presidio dei colletti bianchi al soldo di insospettabili prestanome”. Secondo l’indagine, la“ama controllare il territorio”, anche perché la presenza di tante famiglie malavitose “costringe i gruppi a delimitare i confini della loro influenza”. Ma ora che il fenomeno turistico si è sviluppato a ...

Anna e Agnese , le due sorelle di Grottole, in Basilicata, protagoniste della puntata di venerdì 26 aprile su Rai 1 di Affari Tuoi , sono finite nella bufera social per il loro comportamento. Le due sorelle di fortuna ne hanno avuta ben poca,infatti ...

Uomini e Donne, Tina Cipollari ipnotizzata da Giucas Casella: ecco la verità choc sul loro flirt - Uomini e Donne, Tina Cipollari ipnotizzata da Giucas Casella: ecco la verità choc sul loro flirt - L’illusionista ha raggiunto il dating show di Maria De Filippi per raccontare tutto: cos’è successo nella puntata di oggi, Asmaa si dà una chance con Cristiano ...

Uomini e Donne, Maria De Filippi porta Giucas Casella in studio: la verità choc sul flirt con Tina Cipollari (ipnotizzata) - Uomini e Donne, Maria De Filippi porta Giucas Casella in studio: la verità choc sul flirt con Tina Cipollari (ipnotizzata) - Uomini e Donne, Maria De Filippi porta Giucas Casella in studio: la verità choc sul flirt con Tina Cipollari (ipnotizzata) L’illusionista ha raggiunto il dating show di Canale 5 per raccontare tutto: ...

Uomini e Donne, Giucas Casella in trasmisisone ipnotizza Tina: l'opinionista sviene al centro studio! [VIDEO] - Uomini e Donne, Giucas Casella in trasmisisone ipnotizza Tina: l'opinionista sviene al centro studio! [VIDEO] - Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Giucas Casella è stato ospite della trasmissione per confrontarsi con Tina Cipollari sulla loro passata relazione. Durante un ballo, Casella i ...