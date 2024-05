Finalmente sappiamo come furono costruite le piramidi | svelato mistero dell’Antico Egitto

(Di venerdì 17 maggio 2024) Grazie a indagini satellitari e studi sul campo, gli archeologi hannoscopertogli antichi egizi riuscirono a trasportare i pesantissimi materiali per costruire le, site in un'estesa striscia desertica tra Giza e Lisht.

La produttrice Warhorse Studios ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Kingdom Come : Deliverance 2, il suo nuovo gioco di ruolo, azione e avventura che sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è stata, per il momento, ...

Come rimuovere il calcare dal WC: il rimedio casalingo super efficace Per eliminare il calcare dal wc esistono tantissimi prodotti in commercio. Tuttavia questi prodotti sono molto costosi e spesso non riescono a darti il risultato tanto ...

Madrid, 'negheremo lo scalo alle navi con le armi per Israele' - Madrid, 'negheremo lo scalo alle navi con le armi per Israele' - Il governo spagnolo negherà lo scalo nei porti del proprio Paese a "qualsiasi nave con armamento a bordo che abbia come destinazione finale Israele". Questa politica, che il ministro degli Esteri José ...

Mole Cup, Galfer-Valsalice: obiettivo semifinale - Mole Cup, Galfer-Valsalice: obiettivo semifinale - Si è dimostrata, invece, una grandissima squadra il Valsalice, che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale perdendo solo la gara d'esordio contro Cattaneo. Occhi puntati su Piergiorgio Re, votato ...

Sara Errani: età, best ranking Atp e i record. Chi è la tennista italiana agli Internazionali di Roma - Sara Errani: età, best ranking Atp e i record. Chi è la tennista italiana agli Internazionali di Roma - Sara Errani con Jasmine Paolini è in semifinale nel torneo di doppio agli Internazionali di Roma. È nata a Bologna il 29 aprile 1987, ma è cresciuta a Massa Lombarda, ...