Barcellona-Rayo Vallecano domenica 19 maggio 2024 ore 19 | 00 | formazioni - quot - pronostici Ultima casalinga per i blaugrana

(Di venerdì 17 maggio 2024) Sta finendo una stagione piuttosto deludente per il: nessun titolo conquistato, tante relazioni tese tra Xavi e la società che si stanno nuovamente riscaldando dopo che sembrava tornato il sereno tra il tecnico e Laporta. L’annuncio dell’addio a fine stagione dell’allenatore è stato ritirato ma negli ultimi giorni la tensione è nuovamente cresciuta: i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Liga, 36esima giornata: manita del Real, il Girona va ko e il Barca allunga - Liga, 36esima giornata: manita del Real, il Girona va ko e il Barca allunga - Nella terzultima giornata di Liga spagnola continua la marcia trionfale del Real Madrid che ne rifila 5 all'Alavés. Nella lotta al secondo posto brutto ko del Girona col Villarreal, il Barca vince e v ...

Allenatore Milan, chi dopo Pioli Fonseca prima scelta, ma rispunta Xavi dopo l'addio al Barça - Allenatore Milan, chi dopo Pioli Fonseca prima scelta, ma rispunta Xavi dopo l'addio al Barça - La dirigenza rossonera al lavoro per chiudere l'accordo per il prossimo allenatore. Il tecnico del Lille è il favorito, ma non mancano le a ...

Terremoto Barcellona, Laporta cambia idea: Xavi di nuovo a rischio - Terremoto Barcellona, Laporta cambia idea: Xavi di nuovo a rischio - Il Barcellona vince 2-0 ad Almeria, ma la posizione di Xavi è a rischio: Laporta non ha gradito le recenti dichiarazioni del tecnico ...