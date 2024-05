Ultime Notizie Roma del 17-05-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 17 maggio 2024)Daily News radio giornale groben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in Veneto a causa delle forti piogge il fiume Musone dei Sassi a rotta un Argine ed esondato a Camposampiero in provincia di Padova in località Rustega squadre di vigili del fuoco con soccorritori fluviali alluvionali dei comandi di Padova Vicenza Belluno e Venezia si sono portati sul posto da quando alcune abitazioni rimaste isolate in arrivo anche un mezzo anfibio dal comando di Verona e personale mezzi di pompaggio dai comandi dell’emilia-gna in tutta la regione di allagamenti coinvolgono i centri abitati dei comuni di Asolo Castelfranco Veneto Altivole e Casier Ponte Mogliano Veneto in provincia di Treviso Quarto d’Altino Venezia e Campus San Piero in provincia di Padova i carabinieri di Bologna coordinati dalla procura hanno ...