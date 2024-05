Hailey Bieber mostra il pancione sotto la farfalla

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 17 maggio 2024) JustinBaldwin sono più felici che mai e presto saranno in tre. Mentre si rincorrevano le voci che volevano la coppia al collasso, loro erano impegnati a nascondere il più dolce dei segreti: la modella è incinta e ha voluto tenere la notizia nascosta finché le è stato possibile. Arrivata al sesto mese di gravidanza è finalmente uscita allo scoperto cogliendo l’occasione del rinnovo delle promesse nuziali e, dopo qualche giorno, ecco i primi scatti in cui sfoggia il. Le voci di crisi tra Justin enel 2023Per settimane si sono rincorse le voci di crisi tra JustinBaldwin e non sono bastate le loro smentite per metterle del tutto a tacere. Quando a marzo il padre della modella aveva chiesto ...