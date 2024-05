Mi hanno accoltellata - sono la nipote di Steffi Graf | 20enne trovata sanguinante in un b&b

(Di venerdì 17 maggio 2024) “ladie mi”.le parole della modella Taliadella famosa tennistaal letto, nuda e, in un bed and breakfast nel centro di Roma, tra il Quirinale e il Colosseo. È accaduto mercoledì scorso ed è stata l’addetta delle pulizie che, entrata nella stanza, ha trovato la donna ferita.ha poi spiegato ai carabinieri e alla polizia, accorsi sul posto non appena scattato l’allarme, che un gruppo di persone l’avrebbescattate immediatamente le indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Talia, 20 anni e ...

"Sono Talia, la nipote di Steffi Graf : mi hanno accoltellato", ha gridato non appena è entrata nella stanza l'addetta alle pulizie. Era seminuda, in stato confusionale e stesa a letto in una pozza di sangue.Continua a leggere

Giallo a Roma, ragazza trovata in un lago di sangue nel B&B in centro - Giallo a Roma, ragazza trovata in un lago di sangue nel B&B in centro - L’allarme è scattato in Via Cimarra: la ragazza è stata trovata sul suo letto, nuda, asserendo – particolare riportato poco fa da Il Messaggero – di essere la nipote di un ex leggenda del tennis ...

Roma, donna trovata nel B&B in un lago di sangue: «Sono Talia, la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato», è giallo - Roma, donna trovata nel B&B in un lago di sangue: «Sono Talia, la nipote di steffi Graf, mi hanno accoltellato», è giallo - Quella donna era ancora viva e urlava «Sono parente dei Graf, sono la nipote di steffi Graf», la leggenda tedesca del tennis con all'attivo 22 titoli del Grande Slam. Via Cimarra, Roma: è mercoledì ...

Giallo a Roma, 20enne sanguinante in un B&B: “Sono la nipote di Steffi Graf, mi hanno accoltellato” - Giallo a Roma, 20enne sanguinante in un B&B: “Sono la nipote di steffi Graf, mi hanno accoltellato” - “Sono Talia, la nipote di steffi Graf: mi hanno accoltellato”, ha gridato non appena è entrata nella stanza l’addetta alle pulizie. Era seminuda, in stato confusionale e stesa a letto in una pozza di ...