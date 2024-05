Scontro auto scooter a Ostia Antica - interviene l’elisoccorso | grave 48enne

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa mattina pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale sono intervenute adper i rilievi di un incidente stradale avvenuto in via Ostiense 2355, intorno alle 7.30, dove a seguito di unotra unoe una Smart si è reso necessario l’invio di una eliambulanza per il trasporto del motociclista al S. Camillo. Due i feriti, due uomini di 48 e 54 anni trasportati al San Camillo e al Grassi. La strada è stata chiusa per permettere il ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale fino alle 9.30. Tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. su Il Corriere della Città.

L'incidente all'incrocio tra via Marina e via Duomo. Tre feriti in ospedale: due sono gravi.Continua a leggere

Un pauroso Scontro fra uno scooter e un’auto si è verificato in viale Diaz nella tarda serata di ieri. Un uomo di nazionalità italiana di 36 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ ospedale San Jacopo di Pistoia, in seguito ...

Incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - Incidente sull'Ostiense, scontro tra auto e scooter: due feriti - Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 17 maggio, in via Ostiense, all'altezza del civico 2355. A scontrarsi alle 7.30 del mattino all'altezza di Ostia Antica, sono state uno scooter e una Smart.

Incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - Incidente in via Ostiense: scontro scooter-Smart, motociclista elitrasportato in ospedale - Incidente in via Ostiense, all’altezza del civico 2355. Per cause in corso di accertamento – alle 7,30 di oggi 17 maggio – si è verificato lo scontro tra uno scooter e una Smart. Il motociclista è sta ...

Auto contro scooter in viale Diaz: è grave un trentaseienne - Auto contro scooter in viale Diaz: è grave un trentaseienne - Uno scooter, alla cui guida c'era un 36enne, si è scontrato con un'auto. L'impatto è stato estremamente violento e l'uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di ...