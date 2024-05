Calamai | Fiorentina - può essere l’ultima in casa per Italian - il Franchi prepara un grande applauso

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 maggio 2024) Luca, giornalista, ha dedicato spazio, nel suo editoriale per Firenze Viola, al match contro il Napoli e Vincenzoo. Questo il suo scritto:: ”Èesibizione aldi questa stagione” “Èesibizione aldi questa stagione. Per qualche viola si avvicina il momento dei saluti. Il primo pensiero va a Vincenzoo. Ci aveva preso che navigavamo nella zona destra della classifica. In tre anni ci ha riportato in Europa e ha conquistato tre finali. Per me il bilancio è da 7 in pagella. Mi auguro che al fischio finale tutto il, non solo la curva Fiesole gli dedichi un. Se lo merita.o è un tecnico ...