Avvistato in Lombardia il gambero killer della Louisiana | perché è così pericoloso per l’ambiente

Forse non tutti sanno che, secondo le stime della Coldiretti, la Lombardia è la terza regione italiana per numero di agriturismi . La vacanza "agricola", nel verde e a contatto con l'orto e gli animali in allevamento, è una delle tipologie di ...

Il gambero rosso della Louisiana , noto anche come gambero killer per le sue caratteristiche invasive, rientra tra le cento specie più dannose introdotte in Europa. Proprio in queste giorni la sua presenza è stata segnalata in modo esteso in tutte ...

Gambero killer della Louisiana avvistato in Italia, perchè è pericoloso Cosa si rischia e come segnalare - gambero killer della Louisiana avvistato in Italia, perchè è pericoloso Cosa si rischia e come segnalare - gambero killer della Louisiana, aumentano avvistamenti di questa specie particolarmente invasiva. Ecco come segnalarne la presenza ...

Gambero rosso della Louisiana tra Varese e Como: "È tra le specie più invasive" - gambero rosso della Louisiana tra Varese e Como: "È tra le specie più invasive" - Originario degli Stati Uniti centro-meridionali e del Messico settentrionale, è presente ora in tutti i continenti a eccezione dell’Australia e dell’Antartide. Questa specie ha un impatto ecologico di ...

Gambero della Louisiana, nuovi avvistamenti in Italia: quali rischi per l’agricoltura e l’uomo - gambero della Louisiana, nuovi avvistamenti in Italia: quali rischi per l’agricoltura e l’uomo - Il gambero rosso della Louisiana, noto anche come gambero killer per le sue caratteristiche invasive, rientra tra le cento specie più dannose introdotte in Europa. In queste giorni la sua presenza ...