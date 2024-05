Capodrise Insieme - Nicola Cecere apre il tour dei comizi in piazza De Filippo

(Di venerdì 17 maggio 2024). Saràad aprire aildei. Il candidato a sindaco della lista “” domani, 18 maggio, alle 19:00, sarà inAndrea De, tra via Santa Croce e viale Italia, per ilo di presentazione della lista, dal titolo “Le ragioni di una scelta”. Al suo fianco ci saranno Vincenza Abussi, Orazio Costantino, Pasquale De, Rosa Di Cesare, Michele Angelo Di Paolo, Tommaso Fattopace, Silvestro Ferraro, Marcela Gigliano, Federica Montebuglio, Margherita Nero, Luisa Nicolò, Luisa Palazzo, Vincenzo Perri, Vincenzo Rossetti, Donato Russo Raucci e Michelangela Topa. L’evento, moderato da Simona Di Giovanni, sarà aperto dal ...

