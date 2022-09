Nudi Per La Vita, Mara Maionchi a FQMagazine: “Il tumore al seno ha colpito anche me, fu scoperto anche grazie a un sogno. Ecco perché spogliarsi in tv aiuta la prevenzione” (Di lunedì 12 settembre 2022) La nuova sfida di Mara Maionchi è di quelle impensabili: condurre un programma in cui dodici vip si spogliano in tv. Ma con un obiettivo chiaro e nobilissimo: provocare il pubblico, rompere il tabù della malattia e soprattutto sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Il docu-reality in quattro puntate s’intitola Nudi per la Vita, al via su Rai2 in prima serata da lunedì 12 settembre, e parte con una sorpresa per i protagonisti: Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Valeria Graci e Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani vengono convocati in studio e sono lì scoprono che dovranno spogliarsi completamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) La nuova sfida diè di quelle impensabili: condurre un programma in cui dodici vip si spogliano in tv. Ma con un obiettivo chiaro e nobilissimo: provocare il pubblico, rompere il tabù della malattia e soprattutto sensibilizzare alladelale alla prostata. Il docu-reality in quattro puntate s’intitolaper la, al via su Rai2 in prima serata da lunedì 12 settembre, e parte con una sorpresa per i protagonisti: Corinne Clery, Alessandra Mussolini, Brenda Lodigiani, Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia, Valeria Graci e Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli, Gianluca Gazzoli, Gilles Rocca e Antonio Catalani vengono convocati in studio e sono lì scoprono che dovrannocompletamente ...

Ylenia37541493 : RT @giustounpelo3: Nudi per la vita 12 e 13 settembre 19 e 20 settembre ore 21.20 RAIDUE #gregorelli - giustounpelo3 : Nudi per la vita 12 e 13 settembre 19 e 20 settembre ore 21.20 RAIDUE #gregorelli - zazoomblog : Nudi per la vita cast: i partecipanti al docu-reality di Rai 2 - #cast: #partecipanti #docu-reality - IOdonna : Le donne (da Maddalena Corvaglia a Alessandra Mussolini) metteranno in scena 'Moulin Rouge', gli uomini (da Antonio… - VanityFairIt : La vulcanica conduttrice presenta Nudi per la vita, un nuovo docu-reality in cui 12 volti noti del mondo dello spet… -