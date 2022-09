Roma, Zaniolo e Abraham partiti per Empoli. Out Zalewski e Karsdorp (Di domenica 11 settembre 2022) Roma - Esattamente venti giorni dopo l'infortunio alla spalla nel match contro la Cremonese Nicolò Zaniolo è tornato ufficialmente a disposizione di Mourinho. La Roma questo pomeriggio alle 17 ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 settembre 2022)- Esattamente venti giorni dopo l'infortunio alla spalla nel match contro la Cremonese Nicolòè tornato ufficialmente a disposizione di Mourinho. Laquesto pomeriggio alle 17 ha ...

DAZN_IT : Di Chirico su Roma e sui giallorossi ???? Stima per Mourinho e rispetto per Zaniolo ?? #DAZN - GoalItalia : Mou ritrova Zaniolo: partito con la squadra per prendere parte ad #EmpoliRoma ?????? - siamo_la_Roma : ?? #Roma verso #Empoli ?? Torna tra i convocati #Zaniolo ?? Il video della partenza #ASRoma - sportli26181512 : Roma, Zaniolo e Abraham partiti per Empoli. Out Zalewski e Karsdorp: La squadra questo pomeriggio ha preso un volo… - fettonejr : @angy52 @Alessandroad05 @SaverioTolomeo @emme1963 @Clauzinho3 Con questo non nascondo che la Roma è in difficoltà.… -