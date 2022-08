Ultime Notizie – Covid, Bassetti: “Sui troppi morti fare luce ma politica resti fuori” (Di lunedì 29 agosto 2022) Sulla questione dell’elevato numero dei decessi per Covid-19 in Italia anche nel 2022, “vedo che ora qualcuno si è svegliato e ammette che c’è un problema. Si deve fare luce sul perché abbiamo avuto tanti morti registrati come Covid, per farlo occorre analizzare le cartelle cliniche e capire se sono morti per altre patologie e avevano il tampone positivo. Se si dice che l’Italia è prima in Europa per l’uso di antivirali, allora perché ci sono così tanti morti?”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, tornando su quanto affermato in un’intervista dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha sottolineato che l’Italia è il primo Paese in Europa per l’uso ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Sulla questione dell’elevato numero dei decessi per-19 in Italia anche nel 2022, “vedo che ora qualcuno si è svegliato e ammette che c’è un problema. Si devesul perché abbiamo avuto tantiregistrati come, per farlo occorre analizzare le cartelle cliniche e capire se sonoper altre patologie e avevano il tampone positivo. Se si dice che l’Italia è prima in Europa per l’uso di antivirali, allora perché ci sono così tanti?”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, tornando su quanto affermato in un’intervista dal direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini, che ha sottolineato che l’Italia è il primo Paese in Europa per l’uso ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - immergasitalia : Smaltimento dei pannelli fotovoltaici in Conto Energia: online la nuova versione delle Istruzioni ...… - zazoomblog : Ultime Notizie – Brescia cadavere carbonizzato in bagagliaio auto in fiamme - #Ultime #Notizie #Brescia #cadavere -