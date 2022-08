F1: Olanda; Verstappen 'presto Red Bull con nuovo telaio' (Di lunedì 29 agosto 2022) Un Max Verstappen sempre più imprendibile potrebbe avere nelle prossime ore anche una Red Bull più leggera. La conferma arriva dalle parole del leader del mondiale di F1 a Sky Sports Uk F1 "È ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Un Maxsempre più imprendibile potrebbe avere nelle prossime ore anche una Redpiù leggera. La conferma arriva dalle parole del leader del mondiale di F1 a Sky Sports Uk F1 "È ...

glooit : F1: Olanda; Verstappen 'presto Red Bull con nuovo telaio' leggi su Gloo - F1ingenerale_ : Il circus della #F1 è già in viaggio, già il prossimo weekend si corre il #DutchGP #F1inGenerale #GPZandvoort… - FormulaPassion : #F1 | La superiorità espressa dal binomio campione del mondo mina le certezze di una Ferrari che si approccia all'O… - Nerys__ : RT @FUnoAT: #Verstappen “In Olanda mi aspetto la Ferrari più vicina. SPA circuito positivo per noi per rettilinei e l’efficienza che abbia… - MarianoFroldi : RT @FUnoAT: #Verstappen “In Olanda mi aspetto la Ferrari più vicina. SPA circuito positivo per noi per rettilinei e l’efficienza che abbia… -