Reddito | il Pd vuole estenderlo a più stranieri

Leggi su iltempo

(Di domenica 28 agosto 2022) Enrico Letta assicura di voler «cambiare in modo significativo» ildi cittadinanza. Dice che «sul tema del lavoro vanno prese altre iniziative. Serve una misura contro la povertà». Il segretario del Partito democratico non entra nello specifico. Però di abolirlo o lasciarlo solo per chi non è in grado di lavorare, come propone il centrodestra, non ci pensa nemmeno. In compenso, pensa di estendere la "platea" dei beneficiari. Chi sono i fortunati? Ovviamente gli. È messo nero su bianco nel programma elettorale dem, disponibile online sul sito del partito dal 17 agosto scorso. A pagina 21 si legge: «Proponiamo di ridurre il periodo minimo di residenza in Italia per accedere aldi cittadinanza, oggi fissato in dieci anni». Il Pd non specifica di quanto vada ridotto il periodo di residenza che fa scattare il ...