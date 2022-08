Il Ddl Zan fai-da-te: in un piccolo comune piemontese l’odg contro l’odio razziale e di genere (Di venerdì 19 agosto 2022) Una sorta di Ddl Zan “fai da te”. Si può definire in questo modo l’iniziativa assunta da Davide Inzaghi, neo sindaco di Brovello Carpugnino, piccolo comune di 700 abitanti in provincia del Verbano Cusio Ossola: il primo cittadino piemontese, infatti, ha proposto al Consiglio Comunale un ordine del giorno che prevede l’inserimento, nel regolamento di polizia municipale, di una norma che recita: “È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, comprese piattaforme online e profili attinenti al territorio, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 19 agosto 2022) Una sorta di Ddl Zan “fai da te”. Si può definire in questo modo l’iniziativa assunta da Davide Inzaghi, neo sindaco di Brovello Carpugnino,di 700 abitanti in provincia del Verbano Cusio Ossola: il primo cittadino, infatti, ha proposto al Consiglio Comunale un ordine del giorno che prevede l’inserimento, nel regolamento di polizia municipale, di una norma che recita: “È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, comprese piattaforme online e profili attinenti al territorio, di avviare azioni di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sulo etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul, sull’orientamento sessuale, sull’identità di ...

