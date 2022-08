LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Gerevini eguaglia il personale nell’alto dell’eptathlon. A breve Derkach e Cestonaro nel salto triplo (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica IL MEDAGLIERE DEGLI Europei ROMA + MONACO 12:28 Decisamente migliore il secondo tentativo di Sveva Gerevini ad 1.74, ma non basta. Tra poco l’azzurra avrà l’ultima chance per migliorare il suo primato personale nel salto in alto dell’eptathlon. 12:25 Tra 10 minuti via alle qualificazioni del salto triplo femminile con Derkach impegnata nel gruppo A, e Cestonaro nel gruppo B. Passaggio in finale con un salto da 14.40 metri o oltre, oppure per le 12 migliori misure. 12:21 Primo salto tecnicamente sbagliato nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO, ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEGLIDIIL MEDAGLIERE DEGLIROMA + MONACO 12:28 Decisamente migliore il secondo tentativo di Svevaad 1.74, ma non basta. Tra poco l’azzurra avrà l’ultima chance per migliorare il suo primatonelin alto. 12:25 Tra 10 minuti via alle qualificazioni delfemminile conimpegnata nel gruppo A, enel gruppo B. Passaggio in finale con unda 14.40 metri o oltre, oppure per le 12 migliori misure. 12:21 Primotecnicamente sbagliato nella ...

