Etruria Eco Festival | ecco i prossimi appuntamenti a Cerveteri

A Cerveteri, torna con la sua 16esima edizione l'Etruria Eco Festival, la manifestazione clou tra gli eventi culturali estivi più attesi di tutto il Lazio. Ad aprire la 16esima edizione di Etruria Eco Festival sarà Alessandro Di Carlo, nella serata di martedì 16 agosto. ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni in base alla nota diffusa dagli organizzatori. Mercoledì 17 agosto, spazio al grande musical "Forza venite gente", un grande spettacolo che racconta la storia di San Francesco con semplicità, umanità e coinvolgimento attraverso le canzoni che dal 1981 risuonano nelle case delle famiglie italiane, di generazione in generazione. Ingresso con biglietto. Giovedì 18 agosto è il turno di Paolo Belli e la sua big band, uno dei personaggi più amati ...

