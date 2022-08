Vaiolo delle scimmie, il vaccino c’è ma le dosi sono poche. La Fda dà il via libera all’uso ridotto, ma è polemica (Di giovedì 11 agosto 2022) Il vaccino per il Vaiolo delle scimmie (Monkeypox) c’è ed è già stato autorizzato dalle autorità regolatorie in Usa, Europa e Canada, ma probabilmente non nelle quantità che potrebbero essere necessarie. Tanto che l’Oms aveva fatto appello alle categorie a rischio di “limitare i partner sessuali” visto che questa modalità si è confermata essere quella di più facile trasmissione. Le autorità americane hanno dato il via libera all’uso di dosi ridotte del composto che è considerato efficace e sicuro. La decisione della Food and Drug Administration punta a rendere il vaccino disponibile per un numero maggiore di persone così da proteggere il più rapidamente possibile una fascia della popolazione più grande. Il governo americano ha reso disponibili circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilper il(Monkeypox) c’è ed è già stato autorizzato dalle autorità regolatorie in Usa, Europa e Canada, ma probabilmente non nelle quantità che potrebbero essere necessarie. Tanto che l’Oms aveva fatto appello alle categorie a rischio di “limitare i partner sessuali” visto che questa modalità si è confermata essere quella di più facile trasmissione. Le autorità americane hanno dato il viadiridotte del composto che è considerato efficace e sicuro. La decisione della Food and Drug Administration punta a rendere ildisponibile per un numero maggiore di persone così da proteggere il più rapidamente possibile una fascia della popolazione più grande. Il governo americano ha reso disponibili circa ...

Agenzia_Ansa : Sono 27.814 i casi confermati di vaiolo delle scimmie dal 1 gennaio al 7 agosto in 89 Paesi, 11 i decessi. I dati s… - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, Oms: “27.814 casi confermati e 11 decessi”. Ma si teme sottostima dei casi - LaStampa : Polemica sul Vaiolo delle scimmie. Tommaso Zorzi: “Quella gogna social tra ignoranza e cattiveria” - fattoquotidiano : Vaiolo delle scimmie, il vaccino c’è ma le dosi sono poche. La Fda dà il via libera all’uso ridotto, ma è polemica - CaterinDi : RT @LeoMuti2: Twitter mi ha sospeso sette giorni perché ho scritto che per minimizzare il rischio di contrarre il vaiolo delle scimmie bast… -