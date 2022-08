"Telefono bollente". Dago-bomba su Travaglio: la mossa disperata (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sfilandosi dall'alleanza con il Pd, Carlo Calenda ha creato non pochi problemi ai dem. Il leader di Azione si appresta a fare un accordo con Matteo Renzi per dar vita al cosiddetto terzo polo, mentre Enrico Letta deve elaborare una nuova strategia per evitare un fallimento di proporzioni storiche alle elezioni del 25 settembre. Chissà che il segretario del Pd non decida alla fine di imbarcare Giuseppe Conte, anche se al momento non sembra essere così disperato dal farlo. “Dicono che il Telefono di Marco Travaglio stia ribollendo - è il retroscena svelato da Dagospia - il direttore del Fatto, come un diligente operatore di call center, avrebbe avuto più d'una chiacchierata con i leaderismi della sinistra Pd (Boccia, Provenzano, Orlando), quelli più affranti per la separazione tra Pd e M5s, per convincerli a fare pressioni su ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Sfilandosi dall'alleanza con il Pd, Carlo Calenda ha creato non pochi problemi ai dem. Il leader di Azione si appresta a fare un accordo con Matteo Renzi per dar vita al cosiddetto terzo polo, mentre Enrico Letta deve elaborare una nuova strategia per evitare un fallimento di proporzioni storiche alle elezioni del 25 settembre. Chissà che il segretario del Pd non decida alla fine di imbarcare Giuseppe Conte, anche se al momento non sembra essere così disperato dal farlo. “Dicono che ildi Marcostia ribollendo - è il retroscena svelato daspia - il direttore del Fatto, come un diligente operatore di call center, avrebbe avuto più d'una chiacchierata con i leaderismi della sinistra Pd (Boccia, Provenzano, Orlando), quelli più affranti per la separazione tra Pd e M5s, per convincerli a fare pressioni su ...

