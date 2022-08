Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 11 Agosto 2022 | Bilancia sereno

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’diFox per oggi,11Ariete In queste ore state vivendo grandi emozioni, come non vi capitava da tempo. Il momento di spingere sull’acceleratore è arrivato, potete togliervi grandi soddisfazioni. Toro L’amore è protagonista della vostra vita, dopo un periodo davvero complicato. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno porta dei grandi cambiamenti e potete togliervi grosse soddisfazioni. Gemelli Giornata non al top per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, forse non è il momento migliore per dichiararvi. Pensate invece al lavoro che è davvero positivo. Cancro È arrivato il momento di ritrovare un po’ di serenità sotto tanti punti di vista. Dovete ritrovare i vostri affetti e l’amore. Se siete single potete trovare l’anima ...