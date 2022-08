Il beluga della Senna è stato liberato: le immagini del salvataggio – Il video (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’esemplare di beluga rimasto intrappolato nella Senna è stato prelevato dalle acque del fiume. Lo riferisce l’agenzia di stampa Afp, spiegando che sono servite circa 6 ore per sollevare l’animale, che pesa 800 chilogrammi, mediante una rete agganciata a una gru. Il cetaceo è stato collocato su una chiatta per consentire a una squadra composta da una dozzina di veterinari di prestargli le prime cure. Intorno alle 4 del mattino, dopo sei ore di fatica, il cetaceo che si trovava in uno stato di salute «allarmante», è stato sollevato in una rete trainata da una gru e adagiato su una chiatta. Da lì sono intervenuti i veterinari vestiti con tute bianche. Il beluga, animale che vive in acque fredde, la cui presenza nella Senna è eccezionale, dovrà poi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’esemplare dirimasto intrappolato nellaprelevato dalle acque del fiume. Lo riferisce l’agenzia di stampa Afp, spiegando che sono servite circa 6 ore per sollevare l’animale, che pesa 800 chilogrammi, mediante una rete agganciata a una gru. Il cetaceo ècollocato su una chiatta per consentire a una squadra composta da una dozzina di veterinari di prestargli le prime cure. Intorno alle 4 del mattino, dopo sei ore di fatica, il cetaceo che si trovava in unodi salute «allarmante», èsollevato in una rete trainata da una gru e adagiato su una chiatta. Da lì sono intervenuti i veterinari vestiti con tute bianche. Il, animale che vive in acque fredde, la cui presenza nellaè eccezionale, dovrà poi ...

Radio1Rai : ??In #Francia operazione di salvataggio per liberare il #beluga rimasto intrappolato in un bacino della #Senna a Sai… - StellaSirio60 : RT @Radio1Rai: ??In #Francia operazione di salvataggio per liberare il #beluga rimasto intrappolato in un bacino della #Senna a Saint-Pierre… - vivereitalia : Francia, il beluga della Senna verrà riportato in mare - MazzaliVanna : RT @Radio1Rai: ??In #Francia operazione di salvataggio per liberare il #beluga rimasto intrappolato in un bacino della #Senna a Saint-Pierre… - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: ??In #Francia operazione di salvataggio per liberare il #beluga rimasto intrappolato in un bacino della #Senna a Saint-Pierre… -