Coppa Italia 2022/2023, tabellone sedicesimi di finale: tutti gli accoppiamenti (Di lunedì 8 agosto 2022) Si fa sul serio in Coppa Italia 2022/2023. Dopo il turno preliminare, entreranno in scena le squadre di Serie A nei trentaduesimi che vede di scena formazioni di Serie C e di Serie B. Vediamo adesso quali saranno le sfide che potremmo vedere nei futuri sedicesimi, con le squadre che accederanno al turno successivo. Ecco il tabellone: sedicesimi (1) BARI vs PARMA (2) SPEZIA vs BRESCIA (5) Vincente Bologna/Cosenza vs CAGLIARI (6) MONZA vs UDINESE (3) Vincente Sassuolo-Modena vs vincente Cremonese/Ternana (4) SPAL vs GENOA (7) SAMPDORIA vs ASCOLI (8) CITTADELLA vs TORINO

