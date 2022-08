Elezioni: patto Letta-Calenda-Della Vedova, 70% collegi a Pd, 30% a Azione +Europa (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "La totalità dei candidati nei collegi uninominali Della coalizione verrà suddivisa tra Democratici e Progressisti e Azione/+Europa nella misura del 70% (Partito Democratico) e 30% (+Europa/Azione), scomputando dal totale dei collegi quelli che verranno attribuiti alle altre liste dell'alleanza elettorale. Questo rapporto verrà applicato alle diverse fasce di collegi che verranno indentificati di comune intesa". Si legge nel patto elettorale siglato da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "La totalità dei candidati neiuninominalicoalizione verrà suddivisa tra Democratici e Progressisti enella misura del 70% (Partito Democratico) e 30% (), scomputando dal totale deiquelli che verranno attribuiti alle altre liste dell'alleanza elettorale. Questo rapporto verrà applicato alle diverse fasce diche verranno indentificati di comune intesa". Si legge nelelettorale siglato da Enrico, Carloe Benedetto

