Via libera al volo speciale per i genitori del bimbo morto in vacanza a Sharm el Sheikh dopo l'appello della mamma (Di giovedì 7 luglio 2022) Potranno tornare a casa con un volo speciale i genitori del bambino di sei anni, tragicamente morto durante una vacanza della famiglia palermitana a Sharm el Sheikh. Fonti della Farnesina hanno confermato di aver ottenuto i permessi necessari per permettere alla società assicuratrice l'invio di un volo speciale così da riportare in Italia i due genitori e la salma del piccolo. Oggi 7 luglio era partito l'appello di Rosalia Manosperti, madre del bambino, che al sito Palermolive aveva raccontato di essere ricoverata dallo scorso sabato assieme a suo marito per un'intossicazione alimentare in un ospedale nella località sul Mar Rosso. «Richiedo a tutte le istituzioni ...

