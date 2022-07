Le ultime ore di Ludwig Pollak (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver felicemente esordito nella narrativa con il suo romanzo “asburgico” edito nel 2013, Hans von Trotha è tornato a dedicarsi recentemente alla forma lunga raccontando la vicenda di Ludwig Pollak – un celebre archeologo, collezionista e mercante d’arte vissuto tra il 1868 e il 1943 – che, nei primi anni del Novecento, aveva saputo individuare il braccio mancante del famosissimo gruppo scultoreo del Laocoonte: una storia, quella dello studioso, che offre all’autore la possibilità di descrivere efficacemente come, durante il secolo scorso, i valori sostenuti dalla cultura europea siano stati costretti a fronteggiare la minaccia costituita dall’ideologia nazista, il cui progetto di sterminio sarebbe stato perseguito con feroce risolutezza. Entrando nel merito della narrazione va messo appunto in rilievo che Pollak, essendo di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo aver felicemente esordito nella narrativa con il suo romanzo “asburgico” edito nel 2013, Hans von Trotha è tornato a dedicarsi recentemente alla forma lunga raccontando la vicenda di– un celebre archeologo, collezionista e mercante d’arte vissuto tra il 1868 e il 1943 – che, nei primi anni del Novecento, aveva saputo individuare il braccio mancante del famosissimo gruppo scultoreo del Laocoonte: una storia, quella dello studioso, che offre all’autore la possibilità di descrivere efficacemente come, durante il secolo scorso, i valori sostenuti dalla cultura europea siano stati costretti a fronteggiare la minaccia costituita dall’ideologia nazista, il cui progetto di sterminio sarebbe stato perseguito con feroce risolutezza. Entrando nel merito della narrazione va messo appunto in rilievo che, essendo di ...

