Incidente sulla Messina - Palermo: due donne trasportate in ospedale. Traffico in tilt (Di venerdì 1 luglio 2022) Incidente stradale intorno alle 18 sulla A20 Messina - Palermo . All'interno della galleria Saja Archi sono venute a contatto due auto. Ad avere la peggio due donne, madre e figlia, trasferite ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 luglio 2022)stradale intorno alle 18A20. All'interno della galleria Saja Archi sono venute a contatto due auto. Ad avere la peggio due, madre e figlia, trasferite ...

Pubblicità

infoitinterno : Incidente mortale sulla A1, da Roma in direzione Napoli 4 km di coda - FratellidItalia : RT @LaraMagoni: Una notizia straziante, per cui ho faticato a trovare le giuste parole... Il pilota bergamasco Davide #Longhi ha raggiunto… - palermo24h : Grave incidente sulla Messina - Marilenapas : RT @fanpage: Un'inspiegabile inversione a U, alla base della quale ci sarebbero problemi neurologici. - LaraMagoni : Una notizia straziante, per cui ho faticato a trovare le giuste parole... Il pilota bergamasco Davide #Longhi ha ra… -