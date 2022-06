LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Asia D’Amato e Giorgia Villa tingono d’oro il medagliere italiano! Arriva il bronzo di Flavia Morelli nelle bocce (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.12 bocce – Saverio Amorino e Andrea Chiapello, nella finale per il bronzo, del doppio maschile di Petanque, sono sul 9-9 contro la Spagna. Tratteniamo il fiato insieme a voi cari lettori e amici di OA Sport. 12.09 bocce – bronzo Italia: nel singolare femminile di Raffa, Flavia Morelli batte 12-3 la sammarinese Stella Paoletti prendendosi una bellissima medaglia. 12.06 GINNASTICA ARTISTICA – Sta per iniziare la finale della trave. 12.03 BADMINTON – E’ iniziato il match che coinvolge Fabio Caponio, che nei quarti di finale del singolare maschile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELPROGRAMMA MERCOLEDI’ 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12.12– Saverio Amorino e Andrea Chiapello, nella finale per il, del doppio maschile di Petanque, sono sul 9-9 contro la Spagna. Tratteniamo il fiato insieme a voi cari lettori e amici di OA Sport. 12.09Italia: nel singolare femminile di Raffa,batte 12-3 la sammarinese Stella Paoletti prendendosi una bellissima medaglia. 12.06 GINNASTICA ARTISTICA – Sta per iniziare la finale della trave. 12.03 BADMINTON – E’ iniziato il match che coinvolge Fabio Caponio, che nei quarti di finale del singolare maschile ...

