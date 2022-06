Giochi Mediterraneo: badminton, Italia argento in doppio femminile (Di lunedì 27 giugno 2022) Orano, 27 giu. - (Adnkronos) - Le azzurre Yasmine Hamza e Katharina Fink hanno vinto la medaglia d'argento nel doppio femminile di badminton ai Giochi del Mediterraneo. In finale sono state battute dalle turche Bengasi Ercetin e Nazlican Inci per 2-0 (21-15, 21-18) in una finale molto combattuta. “C'è la Soddisfazione di essercela giocata con le turche”, ha detto Fink. “È stato bello aver avuto il tifo algerino a nostro favore”, ha aggiunto Hamza. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Orano, 27 giu. - (Adnkronos) - Le azzurre Yasmine Hamza e Katharina Fink hanno vinto la medaglia d'neldiaidel. In finale sono state battute dalle turche Bengasi Ercetin e Nazlican Inci per 2-0 (21-15, 21-18) in una finale molto combattuta. “C'è la Soddisfazione di essercela giocata con le turche”, ha detto Fink. “È stato bello aver avuto il tifo algerino a nostro favore”, ha aggiunto Hamza.

ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - Coninews : ??????????! ?????? Tra musica e colori, la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo! #ItaliaTeam #Oran2022 - Coninews : Esercizi d’oro. ?? Le Fate in azione ai Giochi del Mediterraneo! #Oran2022 @Federginnastica - FabrizioSigolo : RT @LRVicenza: ???? Bella vittoria per gli Azzurrini #U18 nei Giochi del Mediterraneo! ?? 1-0 contro il Portogallo con assist di #Mancini al… - FederBadminton : Argento ai Giochi deL Mediterraneo di #Oran2022 per Katharina Fink e Yasmine Hamza ???? #Badminton ?? #ItaliaTeam ????… -