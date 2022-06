“Come un Ufo”. Siluro di Minoli a Conte: inesistente, non lo considero neanche (Di lunedì 13 giugno 2022) Giovanni Minoli, ex direttore di Rai 2 e Rai 3, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, programma tv di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, per commentare la bassa affluenza al referendum, con cinque quesiti sul tema della giustizia. “Mi aspettavo questo risultato - dice Minoli -. Il referendum era quasi certo, tolti i due referendum, quello sulla cannabis e quello sull'eutanasia, che potevano tirare il pubblico i quesiti erano talmente tecnici e scritti in un modo che non appassionava nessuno. La sostanza c'era tutta, ma verrà fuori tutta con il passare del tempo”. Minoli ha poi lanciato una stoccata a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, forse il partito più deludente al momento della lettura dei risultati delle elezioni amministrative: “Conte non lo ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Giovanni, ex direttore di Rai 2 e Rai 3, è ospite della puntata del 13 giugno di Stasera Italia, programma tv di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione, per commentare la bassa affluenza al referendum, con cinque quesiti sul tema della giustizia. “Mi aspettavo questo risultato - dice-. Il referendum era quasi certo, tolti i due referendum, quello sulla cannabis e quello sull'eutanasia, che potevano tirare il pubblico i quesiti erano talmente tecnici e scritti in un modo che non appassionava nessuno. La sostanza c'era tutta, ma verrà fuori tutta con il passare del tempo”.ha poi lanciato una stoccata a Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, forse il partito più deludente al momento della lettura dei risultati delle elezioni amministrative: “non lo ...

